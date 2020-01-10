Эрмитаж: новое расписание на бесплатное посещение в 2020 году

Обзорная экскурсия в Главном музейном комплексе "Эрмитажа" может вам обойтись в 0 рублей. Главное, нужно знать дату действия акции с учетом изменения расписания и праздничных поводов в 2020 году!
Учитывая, что долгое время бесплатный вход осуществлялся по уже устоявшемуся расписанию, многие всё равно путали или вовсе не знали в какой именно день недели проходит акция по бесплатному посещению.
В этом году изменения в расписании бесплатной работы Эрмитажа связаны только с новыми датами – день недели остался прежним.
Третий четверг каждого месяца - день бесплатного посещения музея "Эрмитаж" для всех категорий индивидуальных посетителей (по бесплатным билетам), экскурсии – платные
Дети, школьники, студенты независимо от гражданства, а также пенсионеры РФ посещают Эрмитаж бесплатно.
Каждую среду в 20:00 заводятся часы Павлин (Павильонный зал Малого Эрмитажа).
По понедельникам, а также 1 января и 9 мая музей закрыт.
Справки по телефонам: (812) 710-90-79, (812) 710-96-25.
Сервис доставки еды "2 Берега" удивляет не только разнообразием кухни, но и количеством выгодных акций. Лови две самые полезные ссылки для выгодного заказа пиццы, суши, бургеров, WOK и стритфуда...