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Эрмитаж: новое расписание на бесплатное посещение в 2020 году

10.01.2020
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Эрмитаж: новое расписание на бесплатное посещение в 2020 году

Обзорная экскурсия в Главном музейном комплексе "Эрмитажа" может вам обойтись в 0 рублей. Главное, нужно знать дату действия акции с учетом изменения расписания и праздничных поводов в 2020 году!

Учитывая, что долгое время бесплатный вход осуществлялся по уже устоявшемуся расписанию, многие всё равно путали или вовсе не знали в какой именно день недели проходит акция по бесплатному посещению.

В этом году изменения в расписании бесплатной работы Эрмитажа связаны только с новыми датами – день недели остался прежним.

Третий четверг месяца - бесплатный вход

Третий четверг каждого месяца - день бесплатного посещения музея "Эрмитаж" для всех категорий индивидуальных посетителей (по бесплатным билетам), экскурсии – платные

Дети, школьники, студенты независимо от гражданства, а также пенсионеры РФ посещают Эрмитаж бесплатно.

Каждую среду в 20:00 заводятся часы Павлин (Павильонный зал Малого Эрмитажа).

По понедельникам, а также 1 января и 9 мая музей закрыт.

Справки по телефонам: (812) 710-90-79, (812) 710-96-25.

Дни бесплатного посещения Эрмитажа в 2020 году:

  • В январе: 16 января 2020 года
  • В феврале: 20 февраля 2020 года
  • В марте: 8 и 19 марта 2020 года
  • В апреле: 16 апреля 2020 года
  • В мае: 18 и 21 мая 2020 года
  • В июне: 18 июня 2020 года
  • В июле: 16 июля 2020 года
  • В августе: 20 августа 2020 года
  • В сентябре: 17 сентября 2020 года
  • В октябре: 15 октября 2020 года
  • В ноябре: 19 ноября 2020 года
  • В декабре два дня: 7 декабря 2020 года (дополнительный субботний день в декабре в честь "Дня рождения Эрмитажа") и традиционный четверг 17 декабря 2020 года.

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